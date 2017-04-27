27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سلمان العودة يكسب حكماً قطعياً ضد “العربية” يلزمها بالاعتذار له خلال 72 ساعة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات المطبوعات بوزارة الثقافة والإعلام حكماً قطعياً لصالح الدكتور سلمان العودة ضد موقع العربية نت يلزم الموقع بنشر اعتذار للعودة خلال 72 ساعة من وجوب التنفيذ.

كما ألزمت الدعوى المدعى عليه بحذف المادة محل الدعوى ومرفقاتها ونشر اعتذار بنفس الصفحة والمكان الذي نشرت فيه المادة محل الدعوى.

وكان الدكتور سلمان العودة قد رفع دعوى ضد الموقع بعد بثه مقابلة قبل عامين لشخص اتهم فيها العودة بالتغرير بالشباب للذهاب إلى مناطق الصراع.

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