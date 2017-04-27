27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»غرق سفينة حربية روسية قبالة سواحل تركيا.. وإنقاذ نحو 78 من طاقمها
﻿

غرق سفينة حربية روسية قبالة سواحل تركيا.. وإنقاذ نحو 78 من طاقمها

بتاريخ أنحاء العالم

اسطنبول – رويترز :-

قال مسؤول في جهاز خفر السواحل التركي اليوم الخميس إن سفينة ترفع علم توجو اصطدمت بسفينة استطلاع روسية على مقربة من ساحل تركيا المطل على البحر الأسود وإنه تم إجلاء نحو 78 من طاقم السفينة الروسية، وأوضح خفر السواحل التركي أن السفينة غرقت إثر حادث التصادم.

وذكرت محطة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية في وقت سابق أن السفينة الروسية اصطدمت بأخرى تنقل مواشي، ولم يفصح المسؤول التركي عن تفاصيل عن السفينة التي ترفع علم توجو أو حالة فريق العاملين بها.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق