27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جنسية تسمح لك بدخول 127 دولة حول العالم دون تأشيرة.. تعرف على سعرها

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

كشف تقرير إعلامي عن وجود برامج تقدمها دول أوروبية وأخرى في البحر الكاريبي للحصول على جنسية عالمية في وقت قصير، لكن كل جنسية تختلف عن الأخرى في قوة جوازها وسماحه بدخول أكبر عدد من الدول، وهو ما يتحكم في تكلفتها ومميزاتها.

حيث يرغب كثير من الأشخاص في الحصول على جنسية عالمية تسهل لهم دخول البلدان حول العالم دون تأشيرة.

وأشار التقرير إلى أن رجال الأعمال أو العائلات التي ترغب في تأمين مستقبل أبناءها أي شخص لديه 100 ألف إلى مليون دولار، فلديه القدرة على الاشتراك في تلك البرامج.

وأوضح أن دولة “سانت لوسيا”، وهي جزيرة صغيرة في البحر الكاريبي، وتقع بالقرب من دول أمريكا الشمالية والجنوبية، تعد أرخص هذه الجنسيات.

وأشار إلى أن سعرها يصل لـ 100 ألف دولار، وتتيح الدخول إلى 127 دولة بلا تأشيرة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهونغ كونغ وسنغافورة، كما يتطلب الحصول عليها مدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر فقط.

أما جزيرة “غرنادا” القريبة من “سانت لوسيا”، فتمنح جنسية بمبلغ 200 ألف دولار، وتمنح الدخول إلى دول شبيهة، بالإضافة إلى الصين، وتحتاج للحصول عليها شهرين فقط.

وقال “جيفري هانسيلير” خبير الجنسيات الكاريبية: “هناك خيار أيضا للحصول على هذه الجنسيات، مقابل الاستثمار في العقارات”.

وأوضح أن الاستثمار في العقار مقابل الحصول على الجنسية الكاريبية، يتراوح بين 300 إلى 350 ألف دولار، مع التذكير بأن البرامج الكاريبية تسمح بازدواجية الجنسية.

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