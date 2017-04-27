27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»تعرّف على قصة سيدة أوغندية عمرها 37 سنة وأنجبت 38 طفلاً
﻿

تعرّف على قصة سيدة أوغندية عمرها 37 سنة وأنجبت 38 طفلاً

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – وكالات :-

قال سياسي أوغندي، أمس، إن مواطنة أوغندية تبلغ من العمر 37 عاماً لديها 38 طفلاً، من بينهم أربع مجموعات عبارة عن توائم ثلاثية، وثلاث مجموعات توائم رباعية وثنائية.

وأنجبت مريم ناباتانزي من قرية كابيمبيري، على بعد نحو 50 كيلومتراً، شمال شرق العاصمة كمبالا، جميع أطفالها من نفس الرجل. وقال ساماري موسينيرو عضو مجلس المقاطعة لوكالة الأنباء الألمانية، إن أعمار الأطفال تتراوح بين أربعة أشهر و23 عاماً.

وقال موسينيرو، إن المرأة تكافح من أجل دعم أطفالها، لأنها لا تتلقى أي مساعدات مالية من والدهم، وأضاف أن السياسيين من المنطقة قاموا بجمع مساعدات لها.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق