الطب المنزلي بمستشفى الملك عبدالعزيز يُجري أكثر من 20 ألف زيارة ميدانية للمرضى في منازلهم

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-
أقام مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة ممثلآ في قسم الطب المنزلي و بالتعاون مع إدارة الطب المنزلي بصحه جدة ، صباح اليوم الخميس دورة تدريبية على رأس العمل بعنوان (تطوير مهارات فرق الطب المنزلي)، وذلك بالقاعة الرئيسية بالمستشفى .
حيث تهدف هذه الدورة التدريبية إلى الرعاية الصحية للمرضى في منازلهم، وذلك لتعزيز شعورهم بالأمان و الراحة و الدعم على الرعاية في محيط العائلة دون الحاجه لوجودهم في المستشفى أو مركز طبي، إضافة إلى السيطرة على العدوى التي يحتمل أن تحدث لهم أثناء وجودهم في المستشفى وتوفير العناية الصحية الكاملة بالمنزل بتكلفة اقتصاديه مبسطة ، إلى جانب الحد من الدخول إلى المستشفى لمرضى الأمراض المزمنة لراحتهم صحياً و علاجهم بالمنزل، و قد تخلل هذه الدورة العديد من المحاضرات الطبية عن الوقاية من السقوط لمرضى الطب المنزلي ، و جودة الخدمات المقدمة لهم حيث وصل عدد الزيارات الميدانية (20500) زيارة منذ بداية برنامج الطب المنزلي في عام ١٤٣١هـ ، و ذلك من قبل الفرق الطبية الميدانية الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستوى و نوعية خدمة الطب المنزلي بصحة جدة التي تقدم للمرضى و مدى رضاهم و أسرهم عليها و هو أمر لا نشعر بالاكتفاء تجاهه إذ تظل الرغبة لتقديم الأفضل والأكثر ملحة ودائمة .