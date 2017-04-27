27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | تسرب مياه الأمطار داخل غرف التنويم بمستشفى الملك عبدالله.. وصحة بيشة تعلّق

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر تسرب مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة أمس (الأربعاء) إلى داخل غرف تنويم مستشفى الملك عبدالله، مؤكدةً أنها تحققت من الأمر واتخذت اللازم حياله.

ومن جانبها علقت مديرية الشؤون الصحية ببيشة، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم صحة بيشة عبدالله الغامدي ، أن تسرب المياه وقع في غرفتين بقسم الأطفال والنساء في المستشفى، لافتاً إلى أن المرضى لم يتضرروا من الأمر وأن الأقسام المختصة تعاملت مع الأمر سريعاً، موضحاً في الوقت نفسه أن المستشفى عمره نحو 30 عاماً ويجرى به حالياً مشروع إعادة بنية تحتية، كما أن الأمطار التي شهدتها المحافظة غير مسبوقة، وفقاً لـ”سبق”.

وكان مقطع فيديو متداول قد وثّق تسرب مياه الأمطار إلى داخل غرفة في أحد أقسام المستشفى؛ حيث بيّن خلاله مصوره المكان الذي تسربت منه المياه وكيفية دخولها إلى الغرفة ومحاصرتها أسرّة المرضى.

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