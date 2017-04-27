27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل” تعلن تمديد مهلة تحديث البيانات بالضمان الاجتماعي إلى نهاية شوال

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمديد المهلة الممنوحة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة لتحديث بياناتهم حتى 30/ 10 /1438هـ بدلاً عن 1/ 5/ 1438هـ.

وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أن من يحدث بياناته حتى آخر شهر شوال المقبل سيتم إسقاطهم نهائياً ويوقف الصرف له، وفي حال عادت الحالة إلى الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعي يجري التعامل معه كحالة جديدة ولا يصرف لصاحبها أو صاحبتها بأثر رجعي.

وأضاف الدكتور الصبحي، أن نسبة مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين حدثوا بياناتهم بلغت 80%، داعيا مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى التعجيل بتحديث بياناتهم تحاشياً لإسقاطهم.

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