27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لمستخدمي “آيفون”.. تعرّف على أسباب توقف هاتفك عن العمل وطرق حلها

بتاريخ التكنولوجيا

(أنحاء) – وكالات :-

يعاني أغلب مستخدمي هواتف آيفون عن توقف هاتفهم فجأة عن العمل والتجمد، أي يكون غير قادر على الاستجابة لأي من الأوامر التي يقوم بها المستخدم، وهو ما يثير بعض التخوفات لدى البعض.

وهناك أسباب متعددة وراء هذا الأمر تعرف عليها وطريقة التغلب عليها فيما يلي:
عيوب في البرمجيات: السبب وراء توقف الجهاز عن العمل يمكن أن يكون خطأ في البرمجيات، أو يمكن أن ينشأ من أسباب بسيطة مثل انخفاض مساحة التخزين، أو أن الكثير من التطبيقات المفتوحة تطغي على معالج الهاتف.

وفى هذه الحالة، هاتفك سيتوقف عن الاستجابة لأوامرك بانتظام، وأفضل حل لهذه المشكلة هو عمل reset للجهاز الخاص بك، والذي سوف يمسح كل البيانات، لذلك يجب الاحتفاظ بنسخة احتياطية منها، بحيث لا يتم حذف البيانات والتطبيقات الأساسية، ويمكنك عمل reset لهاتفك الآيفون من خلال الانتقال للإعدادات ومنها general وبعدها Reset ومنها Erase All.
التحديثات والتطبيقات: يمكن أن تتسبب التحديثات أيضاً في تجميد الهاتف، على سبيل المثال كانت هناك تقارير عن أن آيفون 6 توقف عنن العمل بعد تحديث 10.3.1 ios في هذه الحالة، فإن الحل سيكون العودة للإصدار القديم أو انتظار التحديث الذى يصلح هذا الأمر.

وليس هذا فقط بل بمكن للتطبيقات أيضًا أن تتسبب في تجميد الجهاز، في بعض الأحيان، قد يكون تطبيق معين غير مستجيب يتسبب في توقف هاتفك بالكامل، في هذه الحالة يمكنك ببساطة القيام بعمل soft reset عن طريق الضغط باستمرار على زر power حتى تظهر رسالة slide to power off ثم اضغط على زر home لمدة 6 ثوان.

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