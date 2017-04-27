27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كرسي .. الوزير

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

كانت الوزارة حلم جميل تتوق النفس إليها .. يتمناها كل  طموح يرى في نفسه القدرة على البذل والعطاء ويمتلك ما يؤهله للجلوس على كرسيها فيجتهد كثيراً ويبذل الغالي والنفيس حتى يصل لمبتغاه .. قد ينجح وقد يفشل ويسبقه الأخرون الأقل كفاءة والأكثر حظوة .. الإغراء الكبير بالنسبة للمتطلعين يقينهم بأنهم إن وصلوا سيبقون آمنين في سربهم معافَين في مواقعهم يأتيهم رزقهم رغداً دون عناء وربما يتنقلون بين عدد من الوزارات حتى لو توقف عطاؤهم ونضب فكرهم فالأصعب الوصول أما البقاء فأمرٌ حتميٌ وحتى المغادرة بعد المخاض العسير في حالات نادرة كانت تحفظ للوزير مكانته مهما كانت انجازاته وتذيل بتلك العبارة الشهيرة ” إقالته بناءاً على طلبه ” مما جعل بعض الوزارات بؤرةً للفساد وموئلاً للفاسدين ..

اليوم اختلف الأمر كثيراً وتغيرت الاستراتيجيات بتغير المعطيات حتى أصبحت بعض الوظائف البسيطة أكثر أماناً وظيفياً من كرسي الوزير الذي لم يعد ولاؤه للأسماء بل للعمل والإنتاجية في ظل بحثه المستمر عن الأجدر والأكفأ القادر على خدمة مجتمعه وما عرف عنه من قسوة محمودة عند لفظه لكل متخاذل مع تباشير الصباح الأولى التي أرقت منام الوزراء ..

هذه التغيرات الرائعة في التعاطي جعلت الوصول لأعلى المراتب سهلاً ومتاحاً للجميع لكن البقاء صعب جداً وهو الأمر الطبيعي الذي يتسق مع الفطرة الإنسانية السليمة فالأجدر لابد أن يكون طريقه سالكاً أما بقاؤه فيرتبط بتطويره لذاته وتنميته لقدراته وبما يقدمه خدمة لدينه ومليكه ووطنه ..

ما أسعدنا ونحن نرى أحلامنا تتحقق في ظل رجل الحزم والعزم سلمان .. نراها بين أسطر الأوامر الملكية الأخيرة التي جعلت هذا الكرسي مخيفاً يخشاه الجميع فهو لم يعد تشريفاً بل تكليفاً يحاسب من يجلس عليه إن أخل بالأمانة ..

مساءلة الوزير بعد تنحيته عن المنصب التي حفلت بها الأوامر الملكية الأخيرة بالتأكيد لن تكون حالة استثنائية ولا ترتبط بهذا الوزير أو ذاك فالمملكة وفق رؤية ٢٠٣٠  لا مكان فيها للمتقاعسين والمقصرين وبإذن الله ستلفظ حكومتنا الرشيدة كل فاسد حتى وإن كان وزيراً .. الكل سيدفع ثمن سوء عمله وسيحاسب ولن يبقى إلا من يحقق الرؤيا التي لا يمكن لها أن ترى النور وأضلاعها فاسدة ..

في النهاية لعل المسؤولين يؤمنون بأن عليهم استثمار مواقعهم فيما يرضي الله ويحقق الأهداف والاستراتيجيات المرسومة للنهوض بهذه البلاد كما أن عليهم وضع رضى المواطن نصب أعينهم فصوته الخافت أصبح مسموعاً عند قيادته وبإمكانه إسقاط كل متقاعس متى ما أراد فالبقاء فقط للأصلح وعلى الجميع مراجعة حساباتهم قبل أن يراجعها غيرهم ويدينهم بنتائجها فكرسيهم ليس بأغلى من ” كرسي .. الوزير ” .

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