27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محافظ جدة يرعى حفل تكريم “المعلم المتميز” الثلاثاء المقبل

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – جدة – عامر الهلابي : ــ

يرعى الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة رئيس مجلس جائزة جدة للمعلم المتميز، يوم الثلاثاء الـسادس من شهر شعبان الجاري، حفل تكريم أهالي جدة للفائزين والفائزات بجائزة جدة للمعلم المتميز في نسختها الخامسة، بحضور وزير التعليم أحمد العيسى، ومدير تعليم جدة عبدالله الثقفي، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في جامعة الملك عبدالعزيز.

وأفاد عضو مجلس الجائزة المشرف العام على الجائزة أسامة الخريجي، أن الجائزة تهدف إلى تحفيز المعلمين والمعلمات، ودفعهم إلى العمل والإبداع، والمشاركة الفعّالة، والإنتاجية العالية، وأشار إلى أن الجائزة تُنظَّم في كل عام، بالتعاون مع إدارة التعليم بالمحافظة، وأنَّ مجلس الجائزة يقوم بتوفير الدعم المادي والفني للجائزة، ولفت إلى أنَّ طلبات الترشيح المُقدّمة فاقت 6682 مشاركة للجائزة في هذا العام.

من جانبه عدّ مدير إدارة تعليم جدة التميّز والتنافس في ميدان التعليم رِفعة للأمة بغية الرُّقي بالمعلم والمتعلم، وأكد أن أثر الجائزة كان جلياً في الميدان للأعوام السابقة، آملاً في الوقت ذاته أن تشهد الجائزة في هذا العام تنافساً من قِبل الجميع في الجهود والمحتوى.

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