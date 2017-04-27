فيديو | طفل إندونيسي أدمن التدخين وعمره عامين.. شاهد ماذا حدث له بعد 7 سنوات

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل إندونيسي أحدث ضجة كبيرة عندما انتشر بمواقع التواصل عام 2010.
وقتها، أثار الطفل أردي ريزال ، الذي كان يبلغ العامين فقط، عاصفة من الانتقادات العالمية لإدمانه التدخين بشراهة في تلك السن الصغيرة، حيث كان يدخن نحو 40 سيجارة في اليوم الواحد.
تدخلت حينها حكومة بلاده لعلاجه، إلا أنه ما لبث أن وقع في شباك نوع جديد من الإدمان.. وهو الأكل، فزاد وزنه بدرجة كبيرة، مما تطلب تدخلاً طبياً.
واليوم بعد مرور 7 سنوات، يعود أردي بعمر التاسعة، لكن بوجه مختلف ومشرق، حيث نجح أخيراً في التخلص من إدمانه الذي كاد يقتله، كما أن تفوقه الدراسي أعطى لوجهه بريقاً جديداً.
هذا ما حصل للطفل المدخن بعد مرور ٧ سنوات pic.twitter.com/LxfdPkKqmF
— قناة العربية (@AlArabiya) April 27, 2017