صور | ممثلون يطلقون مبادرة “لمسة وفاء” لمد جسور الود مع زملائهم الغائبين عن الشاشة

(أنحاء) – متابعات :-
أعلن الفنان محمد المنصور إطلاق مبادرة “لمسة وفاء” بالتعاون مع مجموعة من الفنانين، بهدف مد جسور التواصل وزيارة الممثلين الغائبين عن الشاشة وكذلك هؤلاء الذين يمرون بظروف صحية أو اجتماعية، أو كان غيابهم بسبب تجاهل المنتجين لهم.
وقال المنصور إن فكرة المبادرة تبلورت عبر برنامج “واتساب” للتواصل بينه وبين بعض الفنانين، مشيرا إلى أنه لاحظ مرور فترة طويلة من الزمن ولم ير بعض الزملاء الممثلين والأساتذة وهو ما جعلنا نفكر جديا في زيارتهم وتفقد أحوالهم.
وأضاف: “عندما نقوم بزيارتهم كمجموعة نرى السرور والفرح في عيونهم، لذا اتفقنا أن نقوم أسبوعياً بزيارة فنان، وقمنا حتى الآن بزيارة الفنان سعد الصالح والفنان أحمد السريع والفنان محمد المفرح الشهير بـ( أبو مسامح)، ويوم الاثنين القادم سنزور علي الهويريني”، وفقاً لـ “العربية”.
ومن جانبه، أكد الفنان مطرب فواز، أن فكرة المبادرة “لمسة وفاء” من اقتراح الفنان محمد المنصور، وتبناها مجموعة من زملائه الممثلين، مشيراً إلى أنه يتم زيارة الأصدقاء والزملاء القدامي الذين منهم من هو مصاب بمرض أو كبر في العمر أو لديه ظرف من ظروف الحياة منعه عن الظهور، على حد قوله.
يشار إلى أن المبادرة تضم مجموعة من الفنانين، منهم مطرب فواز، علي المدفع، علي إبراهيم، محمد الكنهل، عبدالعزيز المبدل، سعد المدهش، سعد الصالح، ماجد مطرب، مرزوق الغامدي، خالد منقاح، علي الدويان، وآخرون.