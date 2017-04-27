أمريكا تدرج سعودياً على قائمة الإرهاب.. قيادي بتنظيم داعش في سوريا

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراجها مواطنا سعوديا يُدعى مبارك العتيبي، في القائمة السوداء، مؤكدة أنه يعمل نائبا ثابتا في سوريا لرئيس تنظيم داعش في المملكة.
وكشفت الخارجية الأمريكية أن المعني يُدعى مبارك محمد العتيبي، من مواليد 8 يناير عام 1986، في الـ31 من عمره، ولد في الرياض، يُعرف بـ “أبو غيث”، ويُعرف أيضا بـ “وقاص الجزراوي”.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم (الخميس)، أن المدعو يمثل خطرا عالميا، حيث يعمل من مقره في سوريا نائبا لرئيس تنظيم داعش في المملكة العربية السعودية.