27 أبريل 2017 مـ / موافق 2 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد انتشار أنباء عن وفاته.. مستشفى الحرس الوطني بالمدينة يكشف الحالة الصحية للشيخ أبو بكر الجزائري

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني أمس (الخميس)، على أن الحالة الصحية للشيخ أبو بكر الجزائري مستقرة.

جاء ذلك بعد انتشار أنباء عن وفاته، وأكدت الإدارة، أن الحالة الصحية للشيخ مستقرة وفي تحسن ملحوظ، نافية ما تم تداوله حول تدهور حالته ووفاته، ومطالبة الجميع باستقاء المعلومات من مصادرها.

وكانت صورة قد تم تداولها خلال الأيام الماضية تظهر الشيخ وهو على سرير المرض في حالة تبدو خطيرة، ما دفع كثيرين إلى مطالبة القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بالتأكد من تلقيه العناية الكافية، حيث نقل إلى العناية المركزة بمستشفى الحرس الوطني بالمدينة المنورة.

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