27 أبريل 2017 مـ / موافق 2 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محكمة التنفيذ بالخبر تصدر حكماً بالحبس ضد ملياردير شهير.. والحجز على أمواله

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

ذكرت مصادر أن محكمة التنفيذ بمدينة الخبر أصدرت حكماً بالحبس التنفيذي ضد ملياردير شهير والحجز على أمواله.

وأوضحت أن الحكم جاء بسبب تعثر الملياردير الشهير في تسديد مديونيات، داخلياً وخارجياً، ليتم إدراجه في قائمة المطلوبين للقبض عليه.

وأضافت المصادر ذاتها وفقاً لـ “سبق”، أن محكمة التنفيذ اتخذت عدة إجراءات استعدادا للحجز على أمواله وممتلكاته لبيعها وسداد المديونية.

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