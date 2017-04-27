27 أبريل 2017 مـ / موافق 2 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جدة.. اعتداء مالكة مدرسة أهلية على 6 طالبات بالضرب

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

اعتدت مالكة مدرسة أهلية للبنات بمحافظة جدة على 6 طالبات بالضرب، ما نتج عنه إصابتهن بإصابات مختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن مركز السامر بشرطة محافظة جدة باشر يوم 29 رجب 1438هـ قضية اتهام أمهات ست من الطالبات لمالكة مدرسة أهلية بقيامها بالاعتداء عليهن.

وأضاف أن الاعتداء جاء بسبب خلاف بينهن، ونتج عن ذلك إصابات طفيفة، حيث جرى سماع أقوالهن وإحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

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