27 أبريل 2017 مـ / موافق 2 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سعودي ينقذ طفلاً من أمام حصان في سباق للخيول بالجوف

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أنقذ أحد الحضور لسباق الخيول في ميدان الفروسية بالجوف طفل تسلل من بين الحضور أمام الخيول الجامحة.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسلل الطفل أمام أحد الخيول، وسرعان ما يمسكه مواطن بسرعة كبيرة قبل أن يتعرض للإصابة تحت أقدام الحصان.

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