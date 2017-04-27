27 أبريل 2017 مـ / موافق 2 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | خادمة تسرق 10 آلاف ريال.. شاهد كيف خبأتها بطريقة يصعب كشفها

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

رصد مواطن من خلال مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لعاملة منزلية تعمل في منزله كانت تسرق أموال من أصحاب المنزل وصل المبلغ لـ 10 الأف ريال، وكانت تخبئ المبلغ بطريقة إحترافية حتى لا يتم كشفها.

وبين المقطع المتداول على موقع التواصل الإجتماعي”إنستغرام” المواطن وهو يكشف طريقة سرقة العاملة للمبلغ حيث قال أن هذا المبلغ الذي سرقته الخادمة وصل لـ10 الأف ريال كانت تخبئه وبعد أن قام بتفتيش العاملة، حيث قامت بإستخدام خدعة وقامت بفتح طيات السروال الخاص بها، وقامت بحشر الأموال بداخلها وتقوم بتخييطها وبالتالي لم تظهر نهائياً.

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