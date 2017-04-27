“العيسى” يزف بشرى سارة لمنسوبي التعليم الراغبين في الحصول على وحدات “مساكن”

(أنحاء) – متابعات :-
أعطى الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، أمرًا للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقطاعات الوزارة، وإدارات التعليم، بالتسهيل المالي لمن يرغب في الاستفادة من برنامج (مساكن)، التابع لمؤسسة التقاعد.
وأوضح خطاب “الوزير” لمحافظ المؤسسة العامة للتقاعد، أن الوزارة أطلقت برنامج تمويل شراء وحدات سكنية للموظفين المشتركين في أنظمة التقاعد المدني والعسكري، بصيغة المرابحة، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما ألزم التعميم مديري الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقطاعات الوزارة وإدارات التعليم بإبلاغ منسوبيهم بالتسهيلات المالية الخاصة بشراء الوحدات.
يُذكر أن البرنامج يُقدّم 5 ملايين ريال لتمويل الراغبين من الموظفين والمتقاعدين، الخاضعين لنظام التقاعد، المدني والعسكري، في شراء مساكن، ومن مزاياه توفير تمويل عقاري طويل الأجل (يصل إلى 30 سنة) بسعر منافس وبأقساط ميسرة، مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد تصل إلى 6 أشهر، إلى جانب إمكانية السداد المبكر.