28 أبريل 2017 مـ / موافق 2 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رئيس “الترفيه”: السينما ستأتي في نهاية المطاف.. وسننشئ دور سينما ودار أوبرا عالمية بالمملكة

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – متابعات :-

قال رئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب في لقاء مع وكالة “رويترز” العالمية: “يومًا ما سنفتتح دور السينما ونبني دار أوبرا بمستويات عالمية”.

وقال الخطيب إن الحكومة السعودية وعدت بتغيير المشهد الثقافي إلى جانب مجموعة من الإصلاحات ضمن رؤية المملكة ” 2030 ” التي تهدف أيضًا لخلق فرص عمل كبيرة، مشيراً إلى أن التغييرات تهدف لاستيعاب ما يصل إلى ربع ما ينفقه حاليًا السعوديون في الخارج والذي يبلغ 200 مليار دولار سنويًا لمشاهدة العروض وزيارة المنتزهات في مناطق سياحية قريبة في دبي أو مناطق أبعد.

وقال “إنهم يسافرون، ويذهبون إلى دور السينما وإلى الحفلات الموسيقية، وأنا أعول على الشريحة الوسطى التي تبلغ نحو 80 ٪ من السكان”.

وأشار الخطيب إلى أن الهيئة تمكنت من خلق 20 ألف وظيفة حتى الآن بعد سبعة أشهر فقط، ويمكن أن تتجاوز الأهداف التي تم وضعها العام الماضي في “رؤية 2030 “، ويتوقع أن حصة الإنفاق السعودي على الترفيه سوف تتضاعف ثلاثة أضعاف إلى 8 أو 9 في المائة بحلول عام 2030.

 وذكر الخطيب أن البداية مشجعة جدًا فكل الفعاليات التي تُقام تباع وتنجح والطلب هائل وهذا طبيعي بسبب الديموغرافية الشابة في المملكة، مبينًا أن الدخل المتاح في السعودية أعلى من بلدان أخرى.

وحول السينما قال الخطيب، لم تكن السينما نقطة انطلاق محددة على جدول الأعمال على المدى القصير لهيئة الترفيه ولكن ستأتي في نهاية المطاف، قائلاً: “سوف نصل إلى هناك، أنا أعلم كيف ولكن لا أعلم متى؟”.

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