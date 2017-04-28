أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»رئيس “الترفيه”: السينما ستأتي في نهاية المطاف.. وسننشئ دور سينما ودار أوبرا عالمية بالمملكة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
صور | ممثلون يطلقون مبادرة “لمسة وفاء” لمد جس...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلن الفنان محمد المنصور إطلاق مبادرة “لمسة وفاء” بالتعاون مع مجموعة من الفنانين، بهدف
-
فيديو | “المغامسي”: الصلاة في المسجد الأقصى ب...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدنية المنورة الشيخ صالح المغامسي أن الصلاة بالمسجد
-
فيديو | سعودي يفوز بلقب “أمير الشعراء” ومليون...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- فاز الشاعر السعودي إياد الحكمي أمس الثلاثاء بلقب أمير الشعراء للموسم السابع بعد منافسة
-
“هيئة الترفيه” تودع شهر أبريل بـ20 فعالية متن...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشفت الهيئة العامة للترفيه، عن 20 فعالية ترفيهية وثقافية متنوعة في الأسبوع الأخير من