28 أبريل 2017 مـ / موافق 2 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب: صراع كبير محتمل مع كوريا الشمالية لكننا نسعى للدبلوماسية

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن من المحتمل أن يندلع صراع كبير مع كوريا الشمالية في المواجهة بشأن برامجها النووية والصاروخية لكنه يفضل إنهاء النزاع بالسبل الدبلوماسية.

وأضاف ترامب في مقابلة مع رويترز بالمكتب البيضاوي قبل أن يكمل 100 يوم على توليه الرئاسة يوم السبت “هناك احتمال أن ينتهي بنا الأمر إلى صراع كبير جدا مع كوريا الشمالية. بالطبع.”

لكن ترامب قال إنه يريد حل الأزمة التي واجهها عدة رؤساء للولايات المتحدة سلميا وهو النهج الذي يؤكده هو وإدارته من خلال إعداد مجموعة متنوعة من العقوبات الاقتصادية الجديدة مع الإبقاء على الخيار العسكري الذي لا يزال مطروحا.

وقال ترامب “نود حل المسائل دبلوماسيا لكن الأمر شديد الصعوبة.”

وقال ترامب إنه يرغب في أن تدفع كوريا الجنوبية تكلفة نظام ثاد الأمريكي للدفاع الصاروخي التي قدرها بنحو مليار دولار أمريكي.

وقال ترامب إنه ينوى إعادة التفاوض بشأن إتفاقية التجارة الحرة الأمريكية مع كوريا الجنوبية أو إلغاءها نظرا لعجز تجاري عميق مع سول.

وقال ترامب إنه يدرس القيام بزيارات إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية عندما يتجه إلى أوروبا الشهر المقبل مشددا على أنه يرغب في أن يرى سلاما بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال ترامب إن كوريا الشمالية هي أكبر تحد عالمي له. وأشاد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ لموقف الصين الرامي إلى كبح جماح بيونجيانج. وكان الزعيمان التقيا في فلوريدا هذا الشهر.

وقال ترامب “أعتقد أنه يحاول بجد شديد. هو بالطبع لا يرغب في أن يرى اضطرابا وموتا. هو لا يريد أن يرى ذلك. إنه رجل صالح. صالح جدا. ولقد عرفته جيدا”.

وأضاف “إنه يحب الصين ويحب شعب الصين. أعلم أنه يرغب في أن يتمكن من فعل شيء. وربما لا يستطيع”.

وأعلنت إدارة ترامب يوم الأربعاء أن كوريا الشمالية تمثل تهديدا ملحا للأمن القومي وأولوية قصوى للسياسة الخارجية. وقالت الإدارة إنها تركز على الضغط على الدولة الشيوعية اقتصاديا ودبلوماسيا بينما تبذل الصين جهودا في محاولة احتواء جارتها وحليفتها العنيدة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الضربات العسكرية مازالت خيارا مطروحا ولكنهم قللوا من هذا الاحتمال على الرغم من إرسال الإدارة حاملة طائرات وغواصة تعمل بالطاقة النووية إلى المنطقة في استعراض للقوة.

وقد يقابل أي إجراء عسكري أمريكي مباشر برد انتقامي ضخم من كوريا الشمالية يسفر عن خسائر فادحة في اليابان وكوريا الجنوبية وفي صفوف القوات الأمريكية في هاتين الدولتين.

وبسؤال ترامب عما إذا كان يتعامل مع الزعيم‭‭‭ ‬‬‬الكوري الشمالي كيم جونج أون باعتباره رجلا عاقلا قال ترامب إنه يتصرف من منطلق هذا الافتراض مشيرا إلى أن الزعيم الكوري الشمالي تولى زمام الحكم في بلاده في سن صغيرة.

وأضاف ترامب “لقد كان في عامه السابع والعشرين. وعندما توفي والده تولى السلطة. لهذا قل ما تشاء لكن هذا ليس سهلا خاصة في هذا العمر”.

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