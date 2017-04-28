28 أبريل 2017 مـ / موافق 2 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مقتل شخص واختطاف آخر في هجوم مسلح على استراحة في سيهات

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قتل شخص واختطف آخر، بعد شن هجوم مسلح من مجهولين على استراحة تقع في مدينة سيهات فجر الجمعة.

 وأوضح العقيد زياد الرقيطي الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية أن دوريات الأمن ومركز الشرطة بسيهات باشروا بلاغا عن تعرض مواطنين لاعتداء من خمسة أشخاص مقنعين ومسلحين بأسلحة رشاشه عند الساعة 5:15 فجرا وذلك أثناء تواجدهم باستراحة خاصة عائده لأحدهم داخل المزارع بسيهات.

 وأضاف الرقيطي أنه تم اختطاف أحدهم تحت تهديد السلاح، واتضح عند وصول رجال الأمن للموقع وجود مركبة المختطف متوقفة في وضع التشغيل بالقرب من بوابه الاستراحة وبداخلها شخص آخر متوفى نتيجة تعرضه لإطلاق نار.

 كما أشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا زالت إجراءات الضبط الجنائي وجمع المعلومات والتحريات قائمة لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد دوافعها والمتورطين فيها، ومعرفة مصير الشخص المفقود، حسب “الرياض”.

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