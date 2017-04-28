28 أبريل 2017 مـ / موافق 2 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إمارة مكة تكشف حقيقة قبول خالد الفيصل هدية ٦٠ رأساً من الإبل

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

  أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إهداء رجل ثمانيني ٦٠ رأسا من الإبل للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خلال زيارة لإحدى محافظات شرق المنطقة، مجتزأ وغير صحيح.

وأوضحت الإمارة أن الامير خالد الفيصل لم يقبل طلب الرجل الذي أهدى إليه الإبل ، وأن سموه قال له ( مقبولة وموفورة ) وهذا يعني عند أهل القبائل قبلتها وأردها اليك، وهو أسلوب رد للهدية بطريقة ألطف من الرفض .

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