28 أبريل 2017 مـ / موافق 2 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كوريا الشمالية تهدد بمحو الولايات المتحدة بـ 5 ملايين قنبلة نووية

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

نقلت “الإندبندنت” عن رابطة شباب كوريا الشمالية قولها إن “بيونج يانج” على استعداد لمحو الولايات المتحدة بخمسة ملايين قنبلة نووية إذا تعرضت لأي تهديدات من واشنطن.

وذكر المتحدث الرسمي باسم اللجنة المركزية باسم رابطة شباب كوريا الشمالية أن كوكب الأرض سيدمر إذا شنت “بيونج يانج” هجوما وتعهد بتدمير “سول” و”واشنطن” إذا شكلت أي دولة منهما تهديدا لكوريا الشمالية.

يأتي هذا التحذير بعد تزايد التوترات في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب تنفيذ بيونج يانج تجارب نووية ونشر الولايات المتحدة قطعا بحرية قرب هذه المنطقة بالإضافة إلى نشر منظومة “ثاد” للدفاع الجوي على أراضي كورية جنوبية.

وأكد المتحدث الرسمي في حوار لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الشباب يعدون أنفسهم جيدا للمعركة تمهيدا لإسقاط خمسة ملايين قنبلة نووية وإزالة “جماعة الشر – على حد وصفه.

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