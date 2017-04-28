28 أبريل 2017 مـ / موافق 2 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع متداول.. قائدو دراجات نارية يثيرون الفوضى بأحد شوارع جدة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر تجمهر عدد كبير من قائدي الدراجات النارية والشباب في أحد الشوارع بحي النزلة بجدة، وقيامهم بمضايقة قائدي السيارات العابرة.

وبدا في الفيديو تجول بعض قائدي الدراجات في الشارع وممارسة بعض الاستعراضات وإثارة الفوضى، فيما قام بعض الشباب المتجمهرين بتكرار فتح وإغلاق أبواب إحدى سيارات الأجرة، فيما حاول أحدهم تهشيم زجاج السيارة بـ”كريك” كان يحمله بيده، غير أن بعض الحاضرين حالوا دون ذلك.

يُذكر أن جدة كانت قد شهدت ممارسات مماثلة مؤخراً، آخرها اعتداء بعض قائدي الدبابات على رجل أمن، وقيام أحدهم بدهسه خلال تأديته لواجبه بكورنيش جدة.

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