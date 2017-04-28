صور | بعد حجز جميع رحلاته حتى العام القادم.. هل هذا هو أفخم قطار في العالم؟

(أنحاء) – وكالات :-
يقدم قطار النوم الياباني الجديد والذي يبدأ أولى رحلاته الإثنين المقبل، تجربة فريدة للسفر الهادئ حيث يمكن لراكبه الاستمتاع بالخدمات الفندقية بينما يتابع المشاهد الريفية البديعة.
ويتكون القطار الفاخر من عشر عربات يقدم على متنها أفضل المشروبات ويعمل داخلها أمهر الطهاة وطاقم من المضيفين لخدمة المسافرين، علاوة على أجنحة الإقامة الفخمة والحمامات المحاطة بخشب السرو العطري.
وسيحمل القطار الذي يخضع لإدارة شركة “جيه آر إيست” اسم “جزيرة المواسم الأربعة- Island of Four Seasons”، وسيكون بمقدوره حمل 34 راكبًا في الرحلة الواحدة من طوكيو إلى منطقة توهوكو الشمالية وجزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى الشمال، وستتروح مدد الرحلات بين ليلة وثلاث ليال.
ويرقى التصميم الداخلي لعربات القطار لمنافسة الفنادق فئة الخمس نجوم، وهو من تنفيذ “كين كيويوكي أوكوياما” الذي يشتهر بعمله مع شركات مثل “بورش” و”فيراري”، وبالإضافة لذلك يتمتع القطار بمحرك يمكنه استخدام الديزل أو الاعتماد على الخطوط الكهربائية.
وتبلغ سرعته 110 كيلومترت في الساعة، وتصل تكلفة السفر على متنه إلى 320.5 ألف ين (2875 دولارًا) للفرد، ورغم التكلفة الباهظة إلا أن سوق الخدمات الفاخرة في اليابان يحظى بإقبال، وبالفعل تم حجز جميع رحلات القطار حتى مارس/ آذار 2018، حسب موقع “أرقام”.