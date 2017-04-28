28 أبريل 2017 مـ / موافق 2 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | هكذا تخيّل المطوّرون “آيفون 8” من آبل

بتاريخ التكنولوجيا ،فيديو

(أنحاء) – وكالات :-

انتشرت فى الآونة الأخيرة بعض الصور المسرّبة، التي تدعي أنها خاصة بهاتف آبل الجديد آيفون 8 ، وحديثًا تم نشر فيديو جديد، تخيلي يتوقع شكل ومواصفات هاتف آبل المقبل، والذي تم تصميمه من خلال الصور والتسريبات التي نشرت خلال الأشهر الماضية.

وأبرز موقع “gadgetsnow” المقطع الجديد، الذي نشر عبر قناة باسم “كونسيبتسفون” على موقع “يوتيوب”، يظهر الشاشة الأمامية للجهاز مملوءة بالكامل من الحافة للحافة، وهو ما يشاع منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية مزودجة مع فلاش “ليد”، وتأتي أفقيًا، أي بنفس الطريقة التي ظهرت بها مع هاتف آيفون 7 بلس.

وعلى الرغم من أنَّ هذا الفيديو ليس الأول من نوعه، الذي يتم نشره عن آيفون 8 المقبل من آبل، إلا أنَّ أحدث التقارير أشارت إلى أنّه من المتوقع أن يتم تأخير إطلاق هاتف آيفون 8 وستكشف عنه آبل خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وليس في أيلول/سبتمبر.

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