28 أبريل 2017 مـ / موافق 2 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“التنمية الاجتماعية” تكشف حقيقة إيقاف صرف شيكات المعاقين
﻿

“التنمية الاجتماعية” تكشف حقيقة إيقاف صرف شيكات المعاقين

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل اليوم الجمعة ما يشاع في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تحت وسم “إيقاف صرف شيكات المعاقين”.

وأكد أنه تم الصرف لجميع مستفيدي المرحلة الأولى البالغ عددهم أكثر من 5000 مستفيد.

وقال عبر حسابه الرسمي في (تويتر): “لم يتم إيقاف الصرف لبرنامج السيارات لذوي الإعاقة، حيث تم الصرف لجميع مستفيدي المرحلة الأولى (أكثر من 5000 مستفيد).

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق