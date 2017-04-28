28 أبريل 2017 مـ / موافق 2 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إعلان حالة الطوارىء بمطار أبها بسبب تجاوز طائرة “نسما” نهاية المدرج

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن تفاصيل ما حدث لطائرة تتبع لطيران نسما وذلك إثر تجاوزها لنهاية المدرج في مطار أبها مساء اليوم الجمعة، الأمر الذي تتسبب في إعلان حالة الطوارئ بالمطار، مؤكدة أنه لم تحث أي إصابات بين ركاب الطائرة بسبب الحادثة.

وأكد الطيران المدني أنه سيتم التحقيق في الحادثة لمعرفة تفاصيلها من قبل مكتب التحقيقات التابع للهيئة.

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