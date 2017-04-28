28 أبريل 2017 مـ / موافق 3 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | فتاة تروج المخدرات والمسكر عبر “سناب شات” بالرياض.. والمكافحة تطيح بها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضبط فتاة من جنسية عربية تستخدم موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” في ترويج الحشيش المخدر والمسكر، في واقعة تُعد الأولى من نوعها.

وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر حسابها بموقع “تويتر” مساء اليوم (الجمعة): “ضبطت مكافحة المخدرات بالرياض على مروجة من جنسية عربية تعرض فيديوهات للحشيش المخدر والمسكر والحبوب المحظورة عبر برنامج السناب”.

ونشرت المديرية صوراً للمضبوطات التي كانت بحوزتها من حبوب مخدرة وزجاجات المسكر وصوراً من مقاطع الفيديو التي كانت تقوم بعرضها للترويج لسمومها.

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