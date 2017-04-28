28 أبريل 2017 مـ / موافق 3 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب يحدد موعد زيارته المحتملة للمملكة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الموعد المتوقع لزيارته للمملكة، موضحاً أن مسؤولي البيت الأبيض يجرون محادثات مع المسؤولين في المملكة بشأن الزيارة.

وأوضح أن الزيارة ستكون في منتصف شهر مايو القادم، وقد يشمل برنامج الزيارة، دولاً أخرى في منطقة الشرق الأوسط.

وقد تكون المنطقة كذلك هي أولى وجهات ترامب الخارجية منذ توليه مهام الرئاسة، كما يُتوقع أن يمثل بلاده في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستُعقد في العاصمة البلجيكية نهاية مايو القادم، وذلك حسب “رويترز”.

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