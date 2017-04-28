28 أبريل 2017 مـ / موافق 3 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | محكومون بالقتل قصاصاً في أحد سحون المملكة يوجهون نصائح للشباب

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

وجه محكومون بالقصاص في أحد سجون المملكة نصائح للشباب ، مؤكدين أن سبب وصولهم للسجون وارتكابهم للجرائم هو انحرافهم في فترة الشباب عن الطريق الصحيح، وانجرارهم إلى مسار الانحراف والطيش.

وطالب أحدهم وهو يتحدث بحرقة في برنامج “ما لم تر” على قناة “MBC”، الشباب بالابتعاد عن المسكرات والمخدرات، مؤكداً أن نهاية متعاطيها ستكون بين جدران السجون.

في حين أكد آخر أنه قضى أربعة وعشرين عاماً في السجن؛ بسبب ابتعاده في بداية حياته عن الاستقامة، داعياً الشباب إلى الاعتبار والاتعاظ بالمصير الذي آل إليه.

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