فيديو | محكومون بالقتل قصاصاً في أحد سحون المملكة يوجهون نصائح للشباب

(أنحاء) – متابعات :-
وجه محكومون بالقصاص في أحد سجون المملكة نصائح للشباب ، مؤكدين أن سبب وصولهم للسجون وارتكابهم للجرائم هو انحرافهم في فترة الشباب عن الطريق الصحيح، وانجرارهم إلى مسار الانحراف والطيش.
وطالب أحدهم وهو يتحدث بحرقة في برنامج “ما لم تر” على قناة “MBC”، الشباب بالابتعاد عن المسكرات والمخدرات، مؤكداً أن نهاية متعاطيها ستكون بين جدران السجون.
في حين أكد آخر أنه قضى أربعة وعشرين عاماً في السجن؛ بسبب ابتعاده في بداية حياته عن الاستقامة، داعياً الشباب إلى الاعتبار والاتعاظ بالمصير الذي آل إليه.
التروي والتعقل واتباع الطرق السليمة نصائح
ينصح بها محكومي القصاص كل الشبان عبر #مالم_تر pic.twitter.com/FXAdpk2v1j
— مالم ترَ (@malamtaraTv) April 27, 2017