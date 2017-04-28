إدارة ترمب تدرس مساعدة التحالف العربي في الحرب ضد الحوثيين

(أنحاء) – متابعات :-
كشف مسؤولون أميركيون أن مناقشات مفصلة تجري داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستتيح المزيد من المساعدة لدول الخليج في حربها ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران.
وأوضحوا أن هذه المساعدات تشمل توسعة نطاق معلومات المخابرات التي تقدمها واشنطن، ولم يستبعد مسؤولو الإدارة الأميركية أن تقدم الولايات المتحدة مساعدة في المعركة التي سيخوضها التحالف والجيش اليمني على ميناء الحديدة، موضحين أنها لن تشن ضربات على أهداف للحوثيين أو تنشر قوات برية.
ووفق مصادر فإن الدعم البحري سيكون عبر عملية المراقبة البحرية ومنع تهريب الأسلحة للميليشيات عبر البحر الأحمر أما الاستخباراتية فمن خلال تأمين معلومات أكثر عن تحركات الحوثيين التي يحصل عليها الأميركيون عبر الأقمار الاصطناعية، وفقاً لـ “رويترز”.
والإدارة الأميركية الجديدة باتت مدركة أن الصراع في اليمن سببه التدخل الإيراني والذي أصبح يشكل عقبة في طريق الحرب على القاعدة ويهدد مضيق باب المندب الذي يتمتع بأهمية استراتيجية.
ويؤكد مراقبون أن إيران تساعد برفع مستوى مقاتلي الميليشيات حيث يرى قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأميركية أن الميليشيات باتت تملك أسلحة لم تكن لديها قبل الحرب، ومنها الصواريخ الباليستية مداها عدة أضعاف مدى الصواريخ التي كانت تملكها قبل الحرب.
في حين كشف مسؤول إماراتي عن امتلاك الميليشيات طائرات مسيرة وصواريخ مضادة للدبابات والسفن وألغاماً أرضية وبحرية.