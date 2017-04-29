29 أبريل 2017 مـ / موافق 3 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“مدني طريف” يوضح حقيقة مقطع متداول لعملية إنقاذ تشوبها أخطاء | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني في طريف حقيقة مقطع الفيديو المتداول لعملية تدريب فرضي نفذت في ثانوية محمد بن عبدالوهاب، مؤكدة أن الأخطاء التي شابت العملية غير مقبولة وأن التدريب تم بهدف معالجة مثل تلك المواقف.

وكان مقطع فيديو قد وثّق قيام رجلين من الدفاع المدني بمحاولة تثبيت شخص مصاب في مبنى شهد دخاناً كثيفاً جراء حريق على حاملة، إلا أن عملية تثبيت الشخص المصاب شابها بعض الارتباك في حمله بطريقة سليمة.

وأوضح مدني طريب أن المقطع المتداول هو تمرين فرضي، والهدف منه الوقوف على مثل هذه الأخطاء غير المقبولة ومعالجتها بالتدريب.

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