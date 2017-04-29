أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»المدينة المنورة .. تغريم طالب جامعي 3 آلاف ريال لاستعراضه سلاح “كلاشنكوف” في حفل
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