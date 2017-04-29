29 أبريل 2017 مـ / موافق 3 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصرية تخلع زوجها بسبب “شعره الطويل”

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات : ــ

أقامت «هدى.ع»، 25 سنة، دعوى خُلع، حملت رقم 2229 لسنة 2017، ضد زوجها «محمد.أ»، 30 سنة، ويعمل مدرسًا للرسم؛ لاعتراضها على رفضه قص شعره.

وقالت الزوجة في دعواها: إنها تزوجت من محمد، الذي كان زميلًا في الدراسة، بعد أن اتفقت معه على قص شعره، وتعهد لي بذلك منذ كنا معًا فى الكلية وقررنا أن نتزوج بعد انتهاء دراستنا، واتفقنا على الزواج ولكن بشرط أن يقص شعره، ووافق على ذلك وتعهد لى بهذا الأمر»

وأضافت: «ورغم زواجنا، وإنجابي طفلة فإنه يصر على رفض قص شعره، وهو ما يجلب لي استهزاء الجيران، والأهل، وعندما عاتبته، تطور الحوار بيننا إلى مشاجرة سب خلالها أهلي، وضربني ضربًا مبرحًا»، مضيفة: «على إثر ذلك توجهت للمحكمة لأخلعه”، حسب “المدينة”.

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