دورة الحياة تستمر في مسرح التلفزيون الموسيقى،ومسرحية “ليس إلا” في ليلة ساحرة

ريم الجبرين

أعاد عرض مسرحية “ليس إلا” في مسرح التلفزيون الامل لشباب عشقوا المسرح ويحلمون ببنائه من جديد ، كما أعاد عزف موسيقى الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو “سمير مبروك” الى الذاكرة أغاني طلال مداح وفوزي محسون والحان غازي علي

حذث هذا على مسرح التلفزيون يوم الخميس١ شعبان ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٧ أبريل ٢٠١٧م حيث مسرحية “ليس إلا” للمخرج المسرحي علي الغوينم، وللمؤلف الإماراتي عبد الله صالح. والحائزة على جائزة أفضل عرض خلال مهرجان الفرق المسرحية السعودية الذي أقيم في الرياض قبل اشهر

حين تخاطبنا النصوص الجيدة

سرق العمل الإداري المخرج علي الغوينم كمدير لجمعية الثقافة والفنون بالأحساء من عالم المسرح. وبعد انقطاعه مدة عشر سنوات عن المسرحيات النوعية، كان نص مسرحية “ليس إلا” أجمل من أن يرفض الأستاذ علي إخراجه. وعن الرسالة التي حملتها المسرحية يقول الأستاذ علي:” نريد من شبابنا أن يثقوا بأنفسهم وبقدراتهم حينما تصادفهم المشاكل أو الهموم التي لم تكن بالحسبان، وألا يسارعوا بالبحث عن الحلول لدى الغير.”

وكان تفاؤل الأستاذ علي بمستقبل المسرح السعودي كبير جداً، لذلك شدد على أن هذه المسرحية هي بداية العودة.

وعن تعاونه مع المؤلف عبد الله صالح، قال الأستاذ علي:” هذا هو التعاون الأول بيننا، لكن بين يدي نص آخر للأستاذ عبد الله وكلي ثقة بأنه سيكون ثاني عمل جميل يجمعنا معاً بإذن الله.”

أحداث المسرحية

قادت ظروف الحياة الصعبة أبطال المسرحية الثلاثة للاختباء تحت الأرض. وكان على عليهم التوصل عبر العديد من المشاهد والمواقف لاتخاذ القرار الصحيح في مواجهة خطأ تم ارتكابه.

كانت رسالة المسرحية عميقة وتلامس الواقع، وتم طرحها في قالب دمج ما بين الكوميديا والتراجيديا معاً.، فكانت ماتعة للجمهور بقدر إعجابهم بالفكرة التي عرضها المؤلف والمخرج.

اابطال المسرحية الثلاثة هم الممثل عبد الله الفهيد، الذي مثّل بطولة فيلم “عاطور” المشارك في مهرجان الدمام للأفلام، والذي جذب انتباه الجمهور سريعاً بأداء دور السكران الساخر من الحياة بشكل عام. والممثل شهاب الشهاب الذي لم تحول دراسته الجامعية للكيمياء بينه وبين ممارسة شغفه بالتمثيل المسرحي منذ أربع سنوات. وأيضاً الممثل حسن الحرز، الذي قام بدورين معاً ،الأول دوره كأحد الشباب الواقعين في مأزق، ثم دور والدة مغلوب على أمرها ومن ثم العودة لدوره الأول مرة أخرى. وعن ذلك يقول:” الانتقال من شخصية إلى شخصية أخرى يتطلب مجهوداً ذهنياً وتركيزا ًكبيراً خصوصاً أن الوقت المتاح للمثل لذلك الانتقال قصير جداً وعليه أن يكون مقنعاً في الدور الثاني تماماً كما كان مقنعاً في الأول.”

رأي الحضور

تقول د. ملك قطان، أستاذة أبحاث الخلايا الجذعية واللوكيميا في جامعة الملك سعود:” تمنيت لو أن أبنائي رافقوني لحضور هذه المسرحية الهادفة. وأثني على سلاسة الحوارات والأفكار التي رغب المؤلف والمخرج أن يوصلوها لنا. وبالتأكيد سأكون دوماً حاضرة لكل ما سيقدمه مسرح التلفزيون.”ترى كلاً من المصورة سارة العتيبي وسحر الدوسري أن الفنان عبد الله الفهيد قد أبدع في أداء دوره، وكان مقنعاً جداً بطريقة فكاهية. وبأن المستوى العاليو للمسرحية وتكامل عناصرها معاً سيكون دافعاً لهما ليحضرا أي مسرحيات قادمة تعرض على خشبة مسرح التلفزيون السعودي.

وللموسيقى نصيب أيضاً

كان الحضور على موعد مع اللحن الجميل قبل عرض مسرحية “ليس إلا”. فقد عزفت الفرقة الوطنية للموسيقى السعودية بقيادة الملحن سمير مبروك ذو التاريخ الفني الطويل مع كبار الفنانين سابقاً وفي الوقت الحالي مقطوعتين الأولى للفنان “غازي علي” والثانية للفنان “فوزي محسون”.

وكان الملحن حسن آل خيرات صاحب فكرة تأسيس الفرقة الوطنية للموسيقى السعودية، وعن ذلك يقول:” لم تكن هناك فرقة موسيقية تمثل الوطن في محافله وفي التلفزيون السعودي. ولرغبتي ورغبة جميع من أعرف من الفنانين والجمهور أيضاً على أن نواكب الدول الخليجية والعربية والعالمية، فقد طالبت بتأسيس هذه الفرقة. وأعتقد بأننا قادرين على النجاح والقيام بكل ما يوكل إلينا من مهام. وتعنينا ثقة الجمهور، ودعم الجهات المختصة لما نطمح له فقط لا غير.”

وبقدر ما كان الجمهور متعطشاً للمسرح الهادف، فاقت مسرحية “ليس إلا” كل التوقعات وأجمع الحضور الذي صفق طويلاً للمشاركين على أن القادم أكثر إبداعاً، وأن المسرح السعودي قادرٌ على منافسة المسارح الأخرى. وبدورنا سنكون في الانتظار وترقب ما سيحمله مسرح التلفزيون لنا في الأيام القادمة.