من زمن ما قبل الإنترنت: قصص لن يصدّقها هذا الجيل!

حول الكاتب
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
ممنوع الاقتراببتاريخ
المسافة الفاصلة بين القلم الصحفي الناقد تختلف باختلاف الجهة الموجه لها النقد فهناك إمكانية النقد لشريحة كبيرة من
-
لن ينتهي الفساد ..بتاريخ
بصدور أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج
-
في ثنايا بلدي كنوز نفيسةبتاريخ
لم أكد أصدق حينما رأيته في المرة الأولى، بأنه ذلك الشاب، الذي كان يتناقش معي طويلا من خلال
-
كرسي .. الوزيربتاريخ
كانت الوزارة حلم جميل تتوق النفس إليها .. يتمناها كل طموح يرى في نفسه القدرة على البذل والعطاء