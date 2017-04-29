29 أبريل 2017 مـ / موافق 3 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“وزارة الحج والعمرة” تعلن بدء استقبال طلبات تصاريح خدمات المعتمرين وتأهيل الوكلاء الخارجيين

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – جدة : ــ

أعلنت وزارة الحج والعمرة الْيَوْمَ  (السبت) أنه، وإنطلاقا من رؤية المملكة 2030 نحو إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين في كافة إنحاء العالم الإسلامي  لآداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف ، وتنفيذا لمبادرات وزارة الحج والعمرة نحو تطوير  الخدمات  المقدمة لضيوف الرحمن،  وتوفير حزمة من الخدمات المتعددة  والمتنوعة لكافة شرائح  المعتمرين والزائرين؛ فإنها تعلن  عن بدء استقبال طلبات الحصول على تصاريح  منظمي خدمات المعتمرين، وطلبات تأهيل الوكلاء الخارجيين الكترونيا وذلك من خلال  البوابة الإليكترونية لوزارة الحج والعمرة  www.haj.gov.sa.

ودعت وزارة الحج والعمرة  الشركات والمؤسسات الراغبة في ذلك، الدخول لبوابة الوزارة على شبكة الانترنت واستكمال متطلبات  التصاريح  . وذلك خلال الفترة من ٤ شعبان ١٤٣٨هـ، وحتى الـ ٤ من شهر  رمضان ١٤٣٨ هـ.

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