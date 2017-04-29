“وزارة الحج والعمرة” تعلن بدء استقبال طلبات تصاريح خدمات المعتمرين وتأهيل الوكلاء الخارجيين

بتاريخ أبريل 29, 2017

(أنحاء) – الرياض : ــ بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، تطلق الجامعة العربية المفتوحة يوم الأحد المقبل الدورة التدريبية المتخصصة