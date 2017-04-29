29 أبريل 2017 مـ / موافق 3 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لن ينتهي الفساد ..

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

بصدور أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج وإحالته للتحقيق تشكل لدي تصورٌ إيجابي بأن هذا الأمر الملكي يعتبر بدايةً حقيقية وفعلية لمحاربة الفساد بشتى أنواعه فمنذ زمن نرى المفسد في مأمن كبير وقد وصل القبح ببعضهم أن يتبجح بفساده امام الشعب وكأنه حق مشروع حتى أن الشعب أصبح يرى الفساد شيئاً طبيعياً جداً في وطنه حتى استشرى في أغلب القيادات الحكومية والتي تعتبر قدوة إدارية لتعاملات المجتمع مما أثر ذلك على مؤسسات الدولة الخدمية لدرجة أني أصبحت أستشعر ذلك حتى أمام منزلي ! وفيما يبدو بأن القيادات و المجتمع لا يرغبون أن تتملكهم عقدة الذنب فتم تلطيف الفساد وتحويله من ذنبٍ لا يغتفر إلى أجرٍ عظيم حتى أصبحنا نرى المواطن الذي يحصل على خدمة من الدولة دون وجه حق يتوجه للموظف قائلاً كتب الله أجرك !! ولأن الفساد أصبح عملاً خيرياً فلا غرابة أن تجد المجتمع يساهم في فعل الخير بشتى الطرق ! كذلك لن يرحم المجتمع من لايساعد أقربائه ولا يقوم في خدمتهم فالواسطة هي فيتامين القوة والسيطرة والعبثية والنتيجة لا احد يهتم بالمال العام أو ببقية الشعب الذين يعانون من نقص حاد لهذا الفيتامين! علينا أن نعترف بأننا جميعاً لانخلو من هذا الفساد ولا نبرىء أحداً و لكننا لا نشعر بذلك لأننا لطّفنا الفساد وآسميناه بأسماء مختلفة فلم نعد نشعر بذلك حتى أبشع أنواع الفساد وهي الرشوة تحول مسماها إلى أتعاب ! وأنها أيضاً حق مباح أن تطالب بأتعابك وكتب الله أجرك على قبولك بها ! نعم تعددت صور الفساد بكثرة وأكثر مايقلقني تقبل المجتمع لها ولكنهم في نفس الوقت متفقون على محاربة الفساد ! وأعتقد بأن أسرع علاج للفساد هو التشهير وهو أحد أنجع الطرق وأفضلها فهو لن ينهي ظاهرة الفساد ولكنه سيسهم في تقنين الفساد وسينشر الرهبه في قلوب القيادات على الأقل كما سيساهم إعادة النظر في بعض الأنظمة واللوائح بإغلاق بعض الثغرات التي جعلت الفاسد يمرر فساده بشكل نظامي ! إن القضاء على الفساد لايكفيه تكثيف الدور الرقابي بل بسن القوانين الصارمة وتطبيقها على الجميع قيادات ومجتمع وعلى المستوى الشخصي ولأني من ضمن المجتمع فالحمدلله أني لست شاذاً عنهم فممارستي للفساد لاتتعدى المحاذير الشرعية على طريقة أشفع لي ياشيخ عندهم !

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