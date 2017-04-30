1 مايو 2017 مـ / موافق 5 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الباحثون عن السعادة
﻿

الباحثون عن السعادة

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

عندما تتحدث أو تنوي الحديث عن السعادة، فإنك تجد نفسك تبحث عن معناها كما خزنها عقلك الباطن، ومن المعروف أن عقلك الباطن يكون قد خزن ما خزنه من مجريات حياتك الخاصة. يومياتك التي تعيشها اليوم وأنت تريد اللحاق بهذا المعنى المجهول.

ولعل أهم سؤال سيطرح نفسه الآن على عتبات هذه الصفحة الإلكترونية : من هو أسعد إنسان في هذا العالم؟

والإجابة برأيي وبدون بحث حتى؛ ستكون مجهولة فلا أحد منا يعرف حتى جوجل..

لا يوجد إنسان صرّح بأنه هو أسعد مخلوق على وجه الأرض، وأنه يستنشق السعادة كمادة خام في الهواء ..

لكن الأصح تعبيرًا، هو وجود لحظات يكون الإنسان فيها سعيدًا.. يعني الحياة بكل مجرياتها هي عبارة عن لحظات أو أوقات سعيدة..

أن تشعر بإنتشاء حين تنتصر، أن تحس بفرح حين حصولك على منصب معين، حينما تتزوج بمن تحب، عندما ترزق بطفلك الأول، عندما تسافر إلى مكان تمنيت يومًا أن تذهب إليه… إذن لا مجال لحصر هذه الأوقات..

كنت أتحاور يومًا ما مع إحدى صديقاتي عن معنى السعادة … وأعتقد أنها هي ملهمتي الأولى لمقالي هذا، وكانت نتيجة الحوار اللطيف أنها بادرت بقولها: أن السعادة يا لجين هي وهم نحن نجري خلف هذا المعنى لنحس بشيء منها لكنها هي ليست موجودة من الأساس.

السعادة في الجنة.

أحسست ببؤس من كلامها لي، لكنها اعتبرت تجربتها في مسار حياتها كفيل بأن يعرفها بمعنى السعادة.

حيث لا سعادة وإنما “راحة بال”.

مثلاً لماذا نحن نتزوج ونكون أسرة لماذا ننجب أطفال لماذا نكمل دراستنا ونعمل ونكافح للوصول لمناصب….

ثم بادرتني بسؤال: طيب هل أنت سعيدة الآن؟

-لا.

إجابتي بـ لا حسمت الموقف. لا مجال للجدال طبعًا.

ومن المؤكد أن الإنسان الطبيعي لا يبحث عن التعاسة ولا يبحث عن الهم والحزن، لكن ثقل هذه المشاعر يجعلها برأيي تحفر في الذاكرة، لذلك نحن نتذكر اللحظات الحزينة أما اللحظات السعيدة قد تمر مرور الكرام من وسط غثاء شريط الذكريات. اللحظات السعيدة لطيفة للغاية نشعر بها فنبتسم .. أما غيرها فقد تُنزل دموعنا عنوة وبلا هوادة..

السعادة تأتي ببساطتها بدون تكلف.

عندما قطف جدنا آدم التفاحة، اعتقد أنها هي سر سعادته وتوهم بذلك لكنه اكتشف أنها أخرجته من الجنة.

نحن نتمنى حصول السعادة. لكنها عرض لا يدوم. الثابت الوحيد على هذه الأرض الدائرية هو “التغير”.

حول الكاتب

قد ترغب أيضًا بقراءة

  • كيف ماتو

    بتاريخ

     (أم كلثوم ماتت بسرطان الحنجرة، أنور وجدي مات بسرطان المعدة، إسماعيل ياسين مات فقيرا معدما.. بينما عمر ابن

  • مقال: حق النظرة الشرعية وأهميتها .....

    بتاريخ

     في هذا المجتمع المتناقض قد تسمع قصص تؤلم وتُعل القلب، وإذا بحثت عن أسبابها تجدها جداً سطحية ومرتبطة

  • من قال أن الأقارب عقارب ؟

    بتاريخ

    عنوان مقالتي مثلٌ شاع بين الناس يُوصّف حالةً معينة من علاقة الإنسان بأقاربه، كيف أن هذه العلاقة هي

  • ممنوع الاقتراب

    بتاريخ

    المسافة الفاصلة بين القلم الصحفي الناقد تختلف باختلاف الجهة الموجه لها النقد فهناك إمكانية النقد لشريحة كبيرة من

تعليق واحد

  1. امنه الوالروس بتاريخ

    السعاده في هذه الدنيا كناقلتِ لحظات وتنتهي ويبقى الواقع الذي نعيشه
    وكما قال القائل تعبٌ كلها الحياه
    الانسان فلحياه الدنيا دائماً مشاعره متزعزعه
    حتى وهو في اشد لخظات الفرح والسعاده
    هناك شيء ما ينغص هذه السعاده ويحسسه بالقلق

    رد

إضافة تعليق