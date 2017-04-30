الباحثون عن السعادة

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السعاده في هذه الدنيا كناقلتِ لحظات وتنتهي ويبقى الواقع الذي نعيشه
وكما قال القائل تعبٌ كلها الحياه
الانسان فلحياه الدنيا دائماً مشاعره متزعزعه
حتى وهو في اشد لخظات الفرح والسعاده
هناك شيء ما ينغص هذه السعاده ويحسسه بالقلق