مقال: حق النظرة الشرعية وأهميتها ..

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مقال رائع استاذه رحمه
نأمل ان يكون بابا لتنوير المجتمع
المجتمع يتمسك بالعادات والتقاليد ويتناسى الشرع
وان النظره الشرعيه واجبه
بالتوفيق للكاتبه والى الامام
نتطلع لمقالك القادم