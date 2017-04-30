30 أبريل 2017 مـ / موافق 5 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مقال: حق النظرة الشرعية وأهميتها ..

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

 في هذا المجتمع المتناقض قد تسمع قصص تؤلم وتُعل القلب، وإذا بحثت عن أسبابها تجدها جداً سطحية ومرتبطة بمقدسات الماضي.

ففي نفس المجتمع الذي انتمي إليه كانت لدي زميله تزوجت زواجا تقليدياً وكانت ترى في نفسها -كالكثير من الفتيات – وتمتلك الثقة بانها مرغوبه.

‏تزوجت من شخص ثري ومدلل، وبليلة زفافهما حدثت الصدمة إذ كانت ليلة زفاف أشبه بالكابوس عندما كان الزوج يبدو على وجهه الغضب والسخط وكأنه مصدوم ونافر من العروس، ولاحظ الكثير من المعازيم ذلك، مما سبب للعروس إحراجاً كبيراً أمام الحضور ولم يكد يكملان شهرهما اﻷول بالزواج بل انها لم تكمل معه أسبوعاً واحداً إلا وقد عادت لاهلها حاملة معها ورقة طلاقها وانكساراتها..

ومن هنا أنوه على أن الخطأ الكبير يقع دائماً بسبب العادات السيئة التي نصر على التمسك بها خوفا من المجتمع، ولا أحد يضطر لدفع فاتورة تخلف العادات والتقاليد سوى هذه الزوجة،  وتكون الانثى المتضرر الاكثر، ويجب أن نعي أن  من أهم قواعد الزواج الناجح النظرة الشرعية التي يرفضها الكثير من المجتمع، ويطبقها الأقلية، مع انها مشروعة في الإسلام  وبين الشرع احقية اختيار الشريكين برضاهم لا باﻹجبار، ولاعن طريق أحد الاطراف من أهل الزوج أو الزوجة‏؛ فأنتِ وهو من سيتزوجان لا اهاليكما، والزواج مشروع حياة لا لتمضية أيام ويفترقا كعلاقة محرمة، لذا يجب أن لانتساهل في هذه النقطة ولو رفضها البعض.

‏ انا متأكدة أن الوعي بالمجتمع يتزايد، وكثيراً من الناس يعي أهمية النظرة الشرعية ولكنهم  يخافون من ردة فعل اﻵخر رغم انها حق شرعي  لكلا الطرفين (الزوج والزوجه )، وقد ترتبت على رفض الكثير للنظرة الشرعية خسائر مادية ومعنوية ونفسية، فماذنب أي طرف أن يُرفض بعد الزواج وقد يخسر ثقته الذاتية أو حتى سيكون حديث المجتمع كيف واين ولماذ ؟!

وكل هذه الأسئلة قد تكون عاملا سلبيا يؤدي إلى اهتزاز بالشخصية غالباً.

‏ اخيراً؛ وللحد من مشاكل الطلاق المتفشية بالمجتمع يجب أن تكون النظرة الشرعية أساساً لكل زواج، ويجب ان يؤمن كل شخص ان له الأحقية بهذه النظرة التي سيترتب عليها عمر كامل، وأن نحد أيضاً من مشكلة أزواج بلا ارواح يعيشون مع بعضهم مجامله للمجتمع ،وكلمتي الاخيرة لكل شاب وشابة: هذه حياتكم وانتم من يقرر رسم المستقبل واختيار شريك الحياة لا اهاليكم.

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تعليق واحد

  1. د.عبدالله بتاريخ

    مقال رائع استاذه رحمه
    نأمل ان يكون بابا لتنوير المجتمع
    المجتمع يتمسك بالعادات والتقاليد ويتناسى الشرع
    وان النظره الشرعيه واجبه
    بالتوفيق للكاتبه والى الامام
    نتطلع لمقالك القادم

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