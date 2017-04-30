30 أبريل 2017 مـ / موافق 4 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الصحة: سنقدم خدمات تغني السعوديين عن السفر للعلاج في الخارج

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن الوزارة تسعى لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين كافة، متعهداً ‏بتقديم خدمات صحية جيدة تغنيهم عن الاضطرار إلى السفر للعلاج بالخارج.

وأشار الربيعة إلى وجود نحو 2300 مركز صحي في مناطق المملكة، وأن العمل يجري على توسيعها، مبيناً أن ساعات العمل في بعض هذه المراكز امتد إلى الـ12 ليلاً، ولافتاً إلى سعي الوزارة لتسريع إجراءات الانتظار في المستشفيات، حيث تم تقليل مدة الانتظار إلى نصف المدة السابقة.

وحول التأمين الطبي، أوضح الربيعة أنه سيطبق في الأعوام المقبلة، مؤكداً أن الوزارة تنظر إلى تجارب الدول الأخرى لتلافي الأخطاء، وفقا لـ”الحياة”.

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