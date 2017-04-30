بريطانيا.. طبيبة سعودية تؤسس برنامجاً صحياً فريداً من نوعه لعلاج السمنة

(أنحاء) – متابعات :-
نجحت طبيبة سعودية في تأسيس برنامج صحي فريد من نوعه؛ لعلاج بدانة الأطفال والبالغين في بريطانيا؛ حيث أسهمت من خلاله في تقليل معدل الإصابة بالسمنة ونسبة انتشاره، عقب تطبيقه على 74 ألف طفل في 39 مصحة حكومية بـ13 مقاطعة اسكتلندية.
وتعد الطبيبة شذى أبوعوف، التي درست المراحل التعليمية الأولى بجدة وحصلت على البكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز، والماجستير والدكتوراه من جامعة جلاسكو البريطانية، أول سعودية تحصل على عضوية لجنة هيكلة برامج ومشاريع صحة الطفل والأسرة والمجتمع في بريطانيا، كما حصدت العديد من الجوائز في مجال علاج وتشخيص السمنة والبدانة.
وأوضحت الطبيبة أبوعوف أن البرنامج الذي أسسته وُصف من قِبل الحكومة البريطانية بأنه إنجاز مشهود في تاريخ مرض السمنة، لافتةً إلى أن البرنامج يتميز بتصميم متكامل وفريد من نوعه لشموله على جوانب علاجية ووقائية وتشخيصية، يستطيع من خلالها الطبيب تحديد مسببات مرض السمنة عند المريض، ووقف مضاعفاتها وعلاجها سريعاً.
كما شددت على حاجة المملكة إلى وضع آلية لتأسيس برنامج متقدم ومتعدد لعلاج البدانة ومضاعفاتها، بحيث يسهم في خفض تكاليف العلاج ورفع كفاءة صحة الفرد وإنتاجه، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.