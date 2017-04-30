شاهد .. هدية غريبة في قاعة زفاف بـ “ينبع” تثير اندهاش الحضور

(أنحاء) – متابعات : ــ
تفاجأ ضيوف حفل زفاف أُقيم، بإحدى قاعات الأفراح بينبع بدخول حصان عربي أصيل إلى قاعة الحفل على سبيل الهدية لوالد العريس.
وأعرب الحضور عن اندهاشهم من نوع الهدية التي قدمها الشيخ حسن بن حمود الشهري، شيخ قبائل بني مشهور، إلى والد العريس جزاء بن عايش الجحوري، وفقًا لـ “عكاظ”.
وقام الشهري، المشارك في حفل الزفاف، بتسليم الحصان العربي الأصيل من سلالة معروفة، بيده إلى والد العريس ومعه شهادة تثبت أصل الحصان العربي.
ولاقى المشهد الكثير من اهتمام المشاركين في الحفل، الذين عبروا عن إعجابهم بالأمر، مؤكدين أن العادة جرت بتقديم الهدايا ولكن تقديم حصان كهدية مشهد لم يعتد عليه الجيل الحالي.