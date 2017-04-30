30 أبريل 2017 مـ / موافق 4 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | ناصر الشمراني يسجل هدفاً قاتلاً ويحتفل على طريقة ميسي

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

سجل ناصر الشمراني هدف الفوز لفريقه العين في الدقيقة الأخيرة من الزمن المحتسب بدلاً عن الضائع، ليقوده إلى انتصار غال 3-2 على ضيفه الوحدة، في المباراة التي جمعتهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين في الدوري الإماراتي.

وجاءت المواجهة المثيرة ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي التي تحمل شعار من أجلك يا صومال.

ورفع العين رصيده إلى 49 نقطة في المركز الـ4، وخلفه الوحدة بـ 37 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل للعين سبريلا في الدقيقة 58، والدقيقة 74، وناصر الشمراني في الدقيقة 90 3، وسجل للوحدة شانغ واو ريم في الدقيقة 81، وفالديفيا في الدقيقة 84.

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