30 أبريل 2017 مـ / موافق 4 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اغتيال معارض إيراني ورجل أعمال كويتي في اسطنبول

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

اغتال ملثمون المعارض الإيراني سعيد كريميان، ورجل أعمال كويتي في إسطنبول بإطلاق النار عليهما في وقت متأخر من مساء أمس.

وقالت وكالة دوغان التركية للأنباء، إن مسلحين ملثمين هاجموا سيارة كريميان وبرفقته رجل أعمال كويتي في منطقة مسلك الراقية في الجانب الأوروبي من إسطنبول، عندما اعترضت سيارة رباعية الدفع طريقهما.

وأكدت أن كريميان توفى على الفور متأثرا بجراحه، فيما توفى رجل الأعمال الكويتي في المستشفى، ولاذ المهاجمون بالفرار.

واتهم أميرعباس فخرآور، أحد المقربين من كريميان، عملاء النظام الإيراني باغتيال سعيد كريميان، مؤكدا أن نظام الملالي لن يستطيع باغتيال معارضيه أن يسكت صوت المعارضة الإيرانية، محذرا من أن اغتيال كريميان ستكون له ردة فعل دولية على النظام الإيراني.

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