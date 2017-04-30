أنت تتصفح:الرئيسية»اقتصاد»مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعلن إطلاق 10 برامج لتحقيق رؤية المملكة 2030
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
وزير المالية: عجز الموازانة المتوقع 180 مليار...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قال وزير المالية محمد الجدعان في تصريحات لوكالة عالمية إن المملكة ليست بحاجة لتنبي
-
“الإحصاء”: هذه أسباب انخفاض مؤشر أسعار العقار...بتاريخ
(أنحاء) – خاص :- أصدرت الهيئة العامة للإحصاء(GASTAT) www.stats.gov.sa يوم الاثنين 27 رجب 1438هـ الموافق 24 أبريل 2017م
-
مجلس الأعمال السعودي المصري يرفع سقف إستثمارا...بتاريخ
(أنحاء) – القاهرة – رانيا عوض :- بناء على ما جاء بالبيان الصحفي الأخير لمجلس الأعمال السعودي المصري،
-
صور | خالد الفيصل يُدشّن منجم “الدويحي” للذهب...بتاريخ
جدة – واس : ــ دشّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة