1 مايو 2017 مـ / موافق 5 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مؤسسة النقد تحدد مواعيد عمل البنوك في رمضان وإجازة عيد الفطر

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك إجازة عيد الفطر لعام 1438هـ.

وصدرت توجيهات المؤسسة للبنوك بأن تكون أوقات العمل اليومية للبنوك بشأن التعامل مع الجمهور خلال أيام عمل شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرًا.

وأوضحت أن إجازة عيد الفطر تبدأ بنهاية عمل يوم الخميس 27/ 9 /1438هـ الموافق 22/ 6 /2017م، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 8/ 10 /1438هـ، الموافق 2/ 7 /2017م (حسب تقويم أم القرى).

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