1 مايو 2017 مـ / موافق 5 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محمد عبده: الأوبرا السعودية ستنقلنا إلى مصاف الأمم الراقية.. وأتمنى أن أكون أول من يغني فيها

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – متابعات : ــ

تمنى الفنان محمد عبده أن يكون أول من يغني بدار الأوبرا المُعتزم إنشاؤها بالمملكة، وذلك تعليقاً على تعهد رئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب بإنشاء دار أوبرا عالمية.

وقال عبده، خلال استعداده لحفله في دار الأوبرا المصرية المقرر في 10 مايو المقبل وفقا لـ”عكاظ”، إنه يتمنى أن يلمس ذلك قريباً، مضيفاً أن الأوبرا السعودية ستكون حدثاً ثقافياً كبيراً وإنجازاً عظيماً ينقلنا إلى مصاف الأمم الراقية.

يذكر أن رئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب كان قد تعهد بإنشاء دور سينما ودار أوبرا عالمية بالمملكة، مؤكداً أنه رغم الخلاف حولهما إلا أنه في النهاية سيصبح لهما وجود، ولكن لا يعرف متى ولا كيف سيتم ذلك.

وعاد الخطيب بعد ذلك وأوضح أن تصريحاته فهمت بشكل غير دقيق وأن الترجمة ساهمت بتفسيرها بطريقة غير واضحة، مشيراً إلى أن تعهده بإنشاء دور سينما بالمملكة كان يقصد به من خلال إنشائها عبر الإجراءات الرسمية المرتكزة لجميع المتطلبات، ومن أهمها رغبة المجتمع.

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تعليق واحد

  1. عبدالعزيز الجهني بتاريخ

    الدول الراقية بالصناعة وليست بالطرب( لك ٤٠ سنة تغني ) أين الرقي الذي صنعته

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