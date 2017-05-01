أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»محمد عبده: الأوبرا السعودية ستنقلنا إلى مصاف الأمم الراقية.. وأتمنى أن أكون أول من يغني فيها
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الدول الراقية بالصناعة وليست بالطرب( لك ٤٠ سنة تغني ) أين الرقي الذي صنعته